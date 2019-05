Red Dead Online PS4 giocabile senza Plus fino al 27 maggio; sconto per i nuovi abbonati

A quasi sei mesi dal lancio, Red Dead Online è uscito dalla Beta. Per celebrare questo avvenimento, oltre ad aver pubblicato una marea di contenuti aggiuntivi, Rockstar Games ha anche collaborato con Sony per offrire un bonus a tutti i giocatori PS4 privi di un abbonamento a PlayStation Plus.

Come ben sapete, normalmente per giocare a Red Dead Online è necessario una sottoscrizione al servizio premium. Ebbene, fino al 27 maggio potranno accedere alla componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2 anche gli utenti privi di un abbonamento a PlayStation Plus. Gli incentivi, in ogni caso, non terminano qui: tutti coloro che decideranno di abbonarsi potranno beneficiare di uno sconto del 20% sul prezzo della sottoscrizione e su 10 Lingotti d'Oro mensili bonus per tutta la sua durata. Tale opportunità sarà valida fino al 3 giugno, maggiori dettagli verranno forniti sul sito ufficiale di PlayStation.

Cosa ne pensate? Ne approfitterete? L'aggiornamento odierno di Red Dead Online, che ha segnato l'uscita dalla fase Beta, ha introdotto nuove missioni cooperative della saga "Una terra di opportunità", il tanto richiesto mini-gioco del Poker, il Sistema Ostilità, gli Stili di gioco Offensivo e Difensivo e molto altro ancora. Rockstar Games ha tenuto a specificare che si tratta solo dell'inizio: Red Dead Online continuerà ad espandersi nei prossimi anni.