Red Dead Online: quanto bisogna giocare per ottenere un Lingotto d'Oro?

Il negozio interno per le microtransazioni di Red Dead Online non è ancora attivo ma la folta community di appassionati che sta partecipando alla fase di beta testing sta cercando di capire quanto tempo occorre investire nelle attività ingame del multiplayer di Red Dead Redemption 2 per ottenere un Lingotto d'Oro.

Dalle pagine di Reddit, l'utente che si cela dietro all'originale nickname di UnavailableIDs ha calamitato le attenzioni degli utenti del forum di Red Dead Redemption 2 con una sua analisi sui tempi di gioco necessari per acquisire l'agognato oggetto da utilizzare nel futuro negozio per le microtransazioni di Red Dead Online.

In base a quanto riferito dall'utente, per ottenere un Lingotto d'Oro bisogna disputare circa 50 sfide multiplayer in una delle numerose modalità offerte dal modulo in rete di RDR2 e guadagnare una media di 2 Pepite d'Oro con ciascuna partita. Considerando che ogni sfida impegna gli utenti per circa 10 minuti, e tenendo conto del fatto che il tasso di cambio interno al titolo prevede la raccolta di 100 Pepite d'Oro per formare 1 Lingotto, servirebbero quindi otto ore e mezza per ottenere l'agognata barra.

L'analisi di UnavailableIDs, però, contraddice le valutazioni fatte dai primissimi partecipanti alla beta e suggerisce una sorta di "intervento silenzioso" che Rockstar Games avrebbe compiuto, lato server, per rendere meno ripida la scalata ai Lingotti d'Oro. Se state partecipando alla Beta di Red Dead Online, sentitevi pure liberi di condividere con la community di Everyeye.it la vostra esperienza legata all'acquisizione delle Pepite e dei Lingotti d'Oro e, più in generale, i vostri giudizi sul modulo multiplayer di Red Dead Redemption 2.