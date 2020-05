Red Dead Online: RDO$ e Oro extra in Rese dei Conti e Gare

Dopo i bonus per cacciatori di taglie, Rockstar Games ha reso disponibili in Red Dead Online una serie di nuovi sconti e bonus RDO$ e Oro per le modalità Rese dei Conti e Gare.

Sei la pistola più veloce del West? Forse sei il più veloce a cavallo? Mettiti alla prova in queste due specialità e ottieni il 25% in più in denaro e Oro nelle Rese dei conti e nelle gare, oltre al 100% dei PE in più.

Questa settimana i giocatori che completano 3 Sfide giornaliere riceveranno una Carta abilità gratis come premio. La Carta abilità sarà disponibile nella sezione Vantaggi entro 48 ore.

Abbigliamento a tempo limitato

C'è ancora tempo per acquistare gli articoli a tempo limitato della scorsa settimana sul catalogo Wheeler, Rawson & Co. Troverai questi articoli nella lista qua sotto. Assicurati di farli tuoi prima dell'11 maggio.

Tuba con piume

Cappello Owanjila

Giacca Benbow

Soprabito Eberhart

Pantaloni Concho

Calze rammendate

Stivali Bowyer

Scarpe Salter

Sconti

I giocatori potranno sfogliare il catalogo trovando le seguenti offerte:

40% di sconto su tutte le armi a ripetizione

60% di sconto su tutti i cappelli

70% di sconto su tutti i pantaloni

È il momento giusto per lanciarsi in un nuovo settore e risparmiare approfittando dello sconto della settimana di 5 Lingotti d'Oro su tutte le Capanne da Distillatore, sulla Licenza da Cacciatore di taglie, sul Tavolo da macellaio e sulla Borsa da Collezionista.

Se vuoi personalizzare il tuo accampamento, approfitta del 50% di sconto su quasi tutto ciò che ha da offrire la Bottega itinerante (oltre allo sconto sul Tavolo da macellaio menzionato sopra).

Per ulteriori informazioni e supporto potete visitare il sito di Rockstar.