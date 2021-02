Red Dead Online: RDO$ e PE doppi in Gare al bersaglio e Scorribande

Questa settimana, fai fortuna in Red Dead Online grazie al raddoppio di RDO$ e PE nella Serie in evidenza, Gare al bersaglio e Scorribanda. Questa serie metterà alla prova la tua mira e la tua abilità a cavallo e la tua capacità di lavorare in squadra per trasportare scorte alla base, sterminare gli avversari e proteggere i tuoi compagni.

Bonus per i Distillatori

Questa settimana, i Distillatori di tutta la frontiera riceveranno il 50% di RDO$ e PE doppi su tutte le vendite da Distillatori. Se hai fin troppa merce, completa una vendita da Distillatore (o da Commerciante: siamo tolleranti) per ricevere una mappa del tesoro bonus. Chi entrerà in Red Dead Online da oggi al 1° marzo, per fortuna, riceverà anche una ricompensa per un Rifornimento di macerato gratis.

Sconti

Chi si vuole cimentare nella vendita di alcol clandestino potrà approfittare di 10 Lingotti d’Oro di sconto sul costo della Capanna da Distillatore, oltre al 30% di sconto sugli articoli di Ruolo per Distillatori e sule migliorie per la Capanna. In tutti gli Stati, gli armaioli mettono a disposizione dei pistoleri un incredibile sconto del 30% su tutti i revolver. Anche i sarti offrono degli sconti: -40% su camicie, corsetti, gonne e pantaloni, e -30% sulle emote (tra cui le emote per i Ruoli).

Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

Licenza da Cacciatore di taglie gratuita

Una verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 marzo riceveranno una ricompensa per 200 Palle singole per fucili a canna liscia, 5.000 PE del Club e un’offerta del -50% sul fucile a canna liscia a ripetizione.