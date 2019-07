Red Dead Online: RDO$ e PE extra nelle serie letali; premi per gli abbonati Twitch Prime

Puntuale come ogni settimana, è arrivato un nuovo aggiornamento per Red Dead Online. Andiamo alle scoperta di tutte le iniziative preparate da Rockstar Games per tutti i cowboy della frontiera.

Tanto per cominciare, i giocatori che si cimenteranno negli eventi di Serie letale come Niente sprechi e Corsa alle armi riceveranno il 50% di RDO$ e Punti Esperienza in più. Bonus anche per le Carte abilità equipaggiate, che forniranno il 30% di PE in più.

Questa settimana rappresenta anche l'ultima occasione per raggiungere una serie di Sfide giornaliere di 3 giorni e ricevere una mappa del tesoro come ricompensa. Accedete alla mappa del tesoro nella scheda Documenti della Bisaccia e rintracciate il bottino per ottenere ricompense di alto valore, tra cui RDO$ e Oro. Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. si è arricchito con nuovi articoli a tempo limitato, come la Tuba con piume, il Soprabito Irwin, la Giacca Porter e gli Stivali Strickland. Tra le aggiunte permanenti figurano gli Stivali Austin di pelle rossa e nera.

Questa settimana non mancano neppure gli sconti: l'armaiolo propone un taglio del 50% su tutte le munizioni normali, veloci ed Express per pistole, revolver, armi a ripetizione e fucili a canna rigata. 50% di sconto anche su cartucce e palle singole per fucile a canna liscia. Empori e ricettatori, invece, questa settimana offrono il 35% di sconto su sigari, sigarette e tabacco Jolly Jack's.

Segnaliamo, infine, che i membri di Twitch Prime che hanno collegato il loro account a quello del proprio profilo del Social Club di Rockstar Games possono ricevere, gratuitamente e senza restrizioni di Rango, gli abiti Il Tasman e Il Danube, l'emote "Come ti permetti?" e il fucile a canna rigata Carcano. I membri di Twitch Prime che questa settimana giocheranno a Red Dead Online riceveranno anche uno sconto del 10% in aggiunta a tutti gli sconti sopra elencati.