Red Dead Online Nuova Missione: alla ricerca del Sovrano, la pietra preziosa di Rhodes

Non solo GTA Online, Rockstar Games continua a supportare anche Red Dead Online: questa settimana, il team di sviluppo chiede a tutti i cowboy virtuali di mettersi sulle tracce del Sovrano, un prezioso diamante giallo situato nella polverosa città di Rhodes.

Pare che il meglio della società locale si sia data appuntamento per decidere chi dovrà occuparsene. Una persona incaricata dal senatore Ricard prenderà Il Sovrano e toccherà a voi scoprire informazioni in merito, distraendo le guardie, intrufolandovi in completo silenzio oppure esplodendo proiettili a destra e a manca. Completando il Lavoro Il Sovrano riceverete un componente per un’arma a vostra scelta; in più, se lo porterete a termine a difficoltà Senza pietà, sbloccherete l’acquisto della Tuba Duplessis da Madame Nazar.

L'aggiornamento settimanale di Red Dead Online introduce anche il Contratto del Saloon, un nuovo contratto criminale che consiste in tre missioni di raccolta di denaro dagli abbeveratoi per pistoleri della zona. Parlate con Sean MacGuire, Anthony Foreman, Joe o Langton per iniziare l'incarico. Fino al 9 agosto sarà inoltre disponibile il Club del grilletto facile 1: iscrivetevi per ottenere la Camicia Rushword e altre ricompense, inoltre questa settimana tutti i membri del Club del grilletto facile riceveranno il 50% di sconto su articoli per Ruolo Affermato e Provetto e riceveranno anche una camicia e un soprabito gratis. Acquistando tutte e quattro le parti del Club del grilletto facile otterrete il Pass di Halloween 2 gratis. Il Club del grilletto facile 2 arriva il 10 agosto.

Infine, segnaliamo che competendo in tre partite delle Serie su votazione riceverete il 40% di sconto su un cavallo multi-classe non per Ruolo a scelta, mentre il 10 agosto arriva una nuova modalità basata sulla sopravvivenza, denominata "Chiamata alle armi".