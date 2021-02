Red Dead Online riceve tre nuove missioni single player gratis

L'instancabile Rockstar Games ha ulteriormente espanso la dimensione western di Red Dead Online aggiungendo tre nuove missioni giocabili esclusivamente in solitario, già disponibili gratuitamente per i fuorilegge virtuali di tutto il mondo.

Ad assegnare i tre incarichi per lupi solitari della serie "A New Source of Employment" è un nuovo personaggio chiamato semplicemente "J". Potete trovare i suoi telegrammi presso l'Ufficio Postale o nella cassetta di sicurezza del campo. Le tre missioni sono:

One Horse Deal : tre membri dei Braithwaites stanno negoziando l'acquisto di un cavallo da corsa Arabo bianco all'Emerald Ranch. Il vostro compito è quello di impossessarvi del poderoso animale e consegnarlo al vostro contatto;

: tre membri dei Braithwaites stanno negoziando l'acquisto di un cavallo da corsa Arabo bianco all'Emerald Ranch. Il vostro compito è quello di impossessarvi del poderoso animale e consegnarlo al vostro contatto; Rich Pickings : si dice che il sindaco di Saint Denis stia riempendo le proprie borse con dei gioielli contrabbandati. Tocca a voi rubarli;

: si dice che il sindaco di Saint Denis stia riempendo le proprie borse con dei gioielli contrabbandati. Tocca a voi rubarli; Outrider: un carro sta cercando di allontanarsi da Brittlebrush Trawl, e a voi spetta il compito di proteggerlo.

Le missioni offrono tre diversi livelli di difficoltà e diventano sempre più impegnati ad ogni nuovo replay. Questo non è che l'inizio: Rockstar Games ha già confermato che in futuro verranno aggiunti nuovi incarichi di questa tipologia e indirizzati ai giocatori solitari, il tutto ad un solo giorno di distanza dalle ultime dichiarazioni della compagnia, che si è detta fermamente intenzionata a non abbandonare le esperienze per giocatore singolo.