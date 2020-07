Red Dead Online: ricompense per Cacciatori di Taglie, bonus e molto altro

Cacciatori di taglie e mercenari, è il vostro momento! Completare con successo una missione Taglia leggendaria frutta il 50% di RDO$ e PE del Ruolo in più in Red Dead Online.

Chi si procura la Licenza da Cacciatore di Taglie per diventare un Cacciatore di taglie a tutti gli effetti tra il 14 e il 27 di luglio riceverà 200 RDO$ come ricompensa. In più, tutti i Cacciatori di taglie che saliranno di rango questa settimana riceveranno 100 RDO$ come ricompensa extra. Chi ha già raggiunto il rango massimo del Ruolo, invece, otterrà una Mappa del tesoro e 10 candelotti di Dinamite instabile come premio per il suo amore per la giustizia.

Sconti

Se ti interessa qualche articolo dal catalogo Wheeler, Rawson & Co. dai un’occhiata alle tante offerte della settimana. Approfitta del 40% di sconto su tutte le bandoliere singole e doppie, su fucili di precisione, machete, gonne, chaps e mini chaps e su una selezione di soprabiti invernali:

Spolverino in pelle

Spolverino di bisonte

Soprabito tempesta

Giacca in lana di pecora

Soprabito Hagen

Soprabito Torranca

Soprabito Dunaway

Giacca Ballard

Soprabito Durham

Giacca Finley

Giacca allacciata

Soprabito a frange Riggs

Twitch Prime

Collega i tuoi account Social Club e Twitch Prime e riscatta i tuoi vantaggi su Twitch Prime per ricevere 1.000 RDO$ e altro ancora entro 72 ore da quando hai riscattato i tuoi vantaggi.

Sconto di 5 Lingotti d'Oro sul Tavolo da macellaio per avviare il Ruolo di Commerciante

6.000 PE da Commerciante

40% di sconto su un cavallo

40% di sconto su un box aggiuntivo per la stalla

40% di sconto su un fucile a canna liscia

50 Pallettoni incendiari

Vai nella sezione Vantaggi per riscattare le tue offerte e ricompense.