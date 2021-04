Red Dead Online: ricompense doppie in Corsa alle Armi e tanti altri bonus questa settimana

È cominciata una nuova settimana nella Frontiera condivisa di Red Dead Online, e anche stavolta Rockstar Games ha rinnovato la selezione di bonus per tutti i fuorilegge virtuali.

Questa settimana le Serie in evidenza sono Corsa alle armi e Corsa alle armi a squadre in Versione Estrema, dove siete chiamati a fronteggiare gli avversari in un’area sempre più piccola, senza l’aiuto di tonici e Carte abilità. Avrete a vostra disposizione solo qualche arma, i vostri riflessi e un pizzico di fortuna. Vincete per avere un’offerta per il 50% di sconto su un cappello fino al rango 15. Tutti i partecipanti riceveranno RDO$ e PE doppi in tutte le varianti della versione Estrema di Corsa alle armi e Corsa alle rami a squadre nella Serie in evidenza.

Oltre alle ricompense doppie previste per tutta la settimana, riceverete anche una Mappa del tesoro gratis completando una missione di Una nuova fonte di impiego. Tutti i possessori di Pass Fuorilegge 5 otterranno una ricompensa per un abito, accessorio o emote di un Ruolo, oltre a 5 coupon per il Viaggio rapido e per 2.000 PE per il personaggio. Giocando a Red Dead Online fino al 26 aprile riceverete pure 3.000 PE del Club, oltre a 2 Tonici miracolosi. Questa settimana, inoltre, i costi di allestimento degli accampamenti sono sospesi.

Ai giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games spettano una Licenza da Cacciatore di taglie gratuita e la verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie. In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 10 maggio riceveranno un fucile Varmint a canna rigata gratuito, il 30% di sconto sul Carro da caccia e 50 unità di merci da Commerciante gratis.