Red Dead Online: ricompense doppie per un periodo limitato

Fino al 4 settembre in Red Dead Online, accettando gli inviti Free Roam, sarà possibile ottenere RDO$, Oro e PE doppi. Le missioni Free Roam variano in base al livello di Onore e che regaleranno ricompense doppie al completamento.

A seguito dei tanti bonus da sbloccare come Naturalista a luglio su Red Dead Online, gareggiando contro altri giocatori nelle sfide Free Roam a partire da agosto sarà possibile mettere le mani su speciali ricompense in base al giorno nel quale saranno completate le sfide:

1-7 agosto : ricompensa di 5.000 PE del personaggio

: ricompensa di 5.000 PE del personaggio 8-14 agosto : ricompense per una mappa del tesoro che conduce a un bottino vicino a O'Creagh's Run

: ricompense per una mappa del tesoro che conduce a un bottino vicino a O'Creagh's Run 15-21 agosto : 20 Palle singole esplosive per fucili a canna liscia

: 20 Palle singole esplosive per fucili a canna liscia 22-28 agosto : 3 Medicine potenti

: 3 Medicine potenti 29 agosto - 4 settembre: sconto del 50% su un box della stalla

I più appassionati potranno scegliere anche di sottoporsi a una sfida giornaliera per cinque giorni di fila tra il 1° agosto e il 4 settembre riceveranno un'offerta di 5 Lingotti d'Oro in sconto da investire in determinati articoli.

Se giochiamo con amici, possiamo tuffarci nella quest La terra delle opportunità, una serie di missioni cooperative da due a quattro giocatori, con diversi scenari a seconda del proprio livello di Onore, e che ci porteranno RDO$, Oro e PE doppi.

Oltre alle numerose aggiunte di questo aggiornamento, verrà aggiunto un nuovo abito per cowboy ideato dalla YouTuber JillyBeany. Basterà visitare i sarti e ordinare i seguenti capi per ottenerlo gratuitamente in omaggio, ma solo fino al 4 settembre:

Fazzoletto stretto

Giacca Sandoval

Corsetto Isbell

Sottoveste con corsetto Flora (donna) o Camicia comune (uomo)

Pantaloni aderenti (donna) o Pantaloni Cabrera (uomo)

Infine, sarà possibile prendere parte alle Serie in evidenza settimanali e ottenere ricompense doppie, inizia con una conquista del territorio in Invasione, per poi variare ogni settimana la modalità, tra cui nuove versioni di Nemico pubblico.