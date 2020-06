Red Dead Online: ricompense triple e bonus gratis questa settimana

Anche questa settimana Red Dead Online si aggiorna con tante attività in particolar modo dedicate ai cavalli: RDO celebra le cavalcature di ogni razza, pedigree e aspetto, dagli stalloni ai ronzini.

Le sfide giornaliere per cavallerizzi mettono in palio RDO$, Oro e PE tripli, inoltre questa settimana le provviste per i Nuclei del cavallo sono gratis, perciò potrete fare scorta di medicina per cavalli e carote... a costo zero. Sempre per tutta la settimana inoltre è possibile approfittare del 30% di sconto su cavalli arabi e box aggiuntivi per le stalle, 40% di sconto su selle standard e migliorate e 50% di sconto su bisacce da sella, staffe, corni, sottosella e coperte da campo. Anche i miglioramenti di livello 3 per le Carte abilità e le Carte Abilità Cavallerizzo e amici per la pelle sono scontati del 50%.

I giocatori di Red Dead Online che collegano il proprio profilo Rockstar Social Club all'account Twitch Prime riceveranno in regalo la Borsa da Collezionista, il miglioramento Rame Lucido per l'alambicco e 5 ranghi per il Ruolo di Distillatore. Affrettatevi perchè l'offerta è limitata nel tempo.