Una parodia di Red Dead Online ricreata con Dreams

Dreams si è dimostrato un prodotto assolutamente versatile e nei giorni scorsi molti creativi hanno dato libero sfogo alla propria passione ricreando versioni perfettamente funzionanti di giochi come Fallout 4 e persino giochi Open World completi. Adesso arriva anche una versione "Made in Dreams" di Red Dead Online... o meglio, una parodia di RDO!

Un utente di Reddit (conosciuto come RikisCafe) ha pubblicato un video per mostrare il frutto del suo lavoro, ovvero una parodia del gioco multiplayer di Rockstar Games... con tanto di frequenti disconnessioni e relativo messaggio di avviso su schermo per notificare l'interruzione della sessione, frecciatina rivolta ai problemi di stabilità riscontrati nei mesi successivi al lancio e in seguito risolti con patch e aggiornamenti lato server.

Dreams è uscito il 14 febbraio scorso dalla fase Early Access, questo è però solo l'inizio di un lungo viaggio con Media Molecule che ha promesso aggiornamenti continui e il prossimo arrivo del supporto per PlayStation VR. Non è chiaro se Dreams uscirà anche su PlayStation 5, il gioco sembra essere già in grado di girare sulla nuova console Sony tuttavia al momento non ci sono conferme a riguardo e il prototipo Next-Gen creato dagli sviluppatori potrebbe non trasformarsi in un prodotto completo, ne sapremo probabilmente di più nel corso dei prossimi mesi.