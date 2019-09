Red Dead Online: Rockstar annuncia il Pass Fuorilegge e presenta le Professioni in video

A due giorni dall'annuncio dell'arrivo delle Professioni della Frontiera in Red Dead Online - fissato per il 10 settembre - Rockstar Games ha pubblicato un trailer di presentazione ufficiale.

Le Professioni della Frontiera sono una vasta serie di attività che vi chiederanno di scegliere fra tre differenti Ruoli, ognuno con le proprie peculiarità: Cacciatore di taglie, Commerciante e Collezionista. Facendo progressi nei vari Ruoli sbloccherete oggetti, vantaggi e abilità per migliorare l'esperienza nel mondo di gioco, da acrobazie con le pistole a un Occhio d'aquila migliorato. Trovate il trailer di presentazione in cima alla notizia, buona visione!

Rockstar Games ha inoltre approfittato di quest'occasione per farci sapere che l'azienda Wheeler, Rawson & Co. si prepara ad aprire il Wheeler, Rawson, & Co. Club, un modo per ricevere automaticamente e gratuitamente delle ricompense tramite l'accumulo di PE (compresi i PE dei Ruoli) in Red Dead Online. Vi basterà giocare per ottenere nuovo abbigliamento e accessori, un rivestimento speciale per arma, denaro bonus, tonici gratuiti e molto altro. In quanto clienti di Wheeler, Rawson, & Co., fate già parte del Club. Tutto ciò che scoccherete durante il periodo di abbonamento al Club, dal 10 settembre al 18 novembre 2019, resterà vostro.

A partire dal 10 settembre, assieme al Wheeler, Rawson, & Co. Club, verrà lanciato anche il Pass Fuorilegge, che offrirà, a un prezzo fortemente ridotto, ancora più oggetti e vantaggi in aggiunta a quelli previsti dall'iscrizione gratuita al Club. I membri che acquisteranno il Pass Fuorilegge al costo di 35 Lingotti d'Oro, riceveranno ricompense esclusive come capi d'abbigliamento, stili unici per le armi, decorazioni per qualsiasi tipo di accampamento, denaro bonus, coupon speciali e molto altro. Raggiungendo i 70 ranghi disponibili potrete sfruttare tutti i benefici del Pass, come un massimo di 35 Lingotti d'Oro bonus. Tutte le ricompense del Pass Fuorilegge corrispondenti al vostro rango del Wheeler, Rawson, & Co. Club verranno sbloccate istantaneamente all'acquisto del Pass Fuorilegge. Tutto ciò che sbloccherete tra il 10 settembre e il 18 novembre resterà vostro per sempre.