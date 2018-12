Red Dead Online: Rockstar chiarisce alcuni aspetti sull'economia di gioco

Nei giorni scorsi la community di Red Dead Online ha fatto sentire la propria voce riguardo il sistema economico del gioco e le relative ricompense, giudicando nel complesso mal bilanciata l'economia generale della Beta. Rockstar Games ha voluto chiarire la situazione.

Un utente di Reddit ha contattato il supporto tecnico della compagnia per chiedere informazioni sul bilanciamento del sistema economico di Red Dead Online, ottenendo una risposta che non lo ha soddisfatto pienamente: "il gioco è stato concepito esattamente così, per restituire un feeling realistico sul diciottesimo secolo, in Red Dead Online ci sono solamente due valute e le ricompense sono esigue dopo tante ore di duro lavoro..."

In risposta arriva anche la nota di Fort117, il quale afferma che Red Dead Online non presenta una particolare accuratezza storica per quanto riguarda i costi, con una Pistola Mauser venduta a 1.000 dollari contro i 35 dollari reali del 1899.

Rockstar Games ha nuovamente ribadito come Red Dead Online sia ancora in fase beta e dunque soggetto a pesanti revisioni in base ai feedback della community.