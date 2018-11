Red Dead Online: Rockstar descrive l'esperienza multiplayer di RDR2

La fase di beta testing della componente multiplayer di Red Dead Redemption 2 partirà ufficialmente il 27 novembre e i vertici di Rockstar Games ci aiutano a ingannare l'attesa per il lancio di Red Dead Online descrivendone le dinamiche di gameplay.

Dalle pagine di The Verge, un rappresentante della grande R ha così illustrato le caratteristiche principali della giocabilità, delle meccaniche sparatutto e delle attività che potremo svolgere nel modulo Online di RDR2.

"Partendo dalla base offerta dal gameplay di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online trasforma i vasti e dattagliati paesaggi, le città, i paesi e le ambientazioni di RDR2 in un nuovo mondo online pulsante di vita e pronto per essere condiviso da più giocatori", spiega il PR di Rockstar Games aggiungendo che il titolo ci permetterà di "creare e personalizzare il tuo personaggio, adattandone le abilità al tuo stile di gioco per farti esplorare una Frontiera piena di cose da fare e di attività da sperimentare".

Entrando nel dettaglio delle modalità offerte da Red Dead Online, il comunicato di Rockstar conferma che potremo "esplorare questo enorme mondo da soli o con gli amici. Forma e unisciti a una squadra per guidare fino a sette giocatori; radunatevi attorno al fuoco del vostro campo; andate a caccia o a pesca; visitate città ricche di vita; combattete le bande nemiche e attaccate i loro nascondigli; dilettatevi nella caccia al tesoro; intraprendete missioni e interagite con personaggi familiari di tutti e cinque gli Stati (in cui è suddivisa la mappa di gioco, ndr); combatti contro altri fuorilegge sia in schermaglie spontanee che in battaglie campali; competete contro altri giocatori o tentate la conquista dell'intero open world e altro ancora".

Di cose da fare nell'universo multiplayer di Red Dead Online, quindi, ce ne saranno davvero tante, anche se non sappiamo se tutte le attività illustrate da Rockstar saranno accessibili sin dal lancio della beta che avverrà il 27 novembre su PS4 e Xbox One per i possessori della Ultimate Edition, il 28 per chi gioca a RDR2 dal day one e dal 29 e 30 novembre per tutti gli altri emuli di Arthur Morgan.