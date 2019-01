Red Dead Online: Rockstar Games illustra i contenuti dei futuri update

In occasione dell'approdo su PS4 e Xbox One dell'aggiornamento di Red Dead Online con la modalità Corsa alle Armi, i curatori del Newswire di Rockstar Games decidono di anticiparci alcuni dei contenuti aggiuntivi gratuiti che caratterizzeranno i futuri update della componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2.

Oltre alla consueta opera di ottimizzazione collegata alle modalità e alle funzionalità già presenti nel modulo in rete di RDR2, i ragazzi della grande R promettono di ampliare gli orizzonti digitali della Frontiera di Red Dead Online con una costante iniezione di contenuti.

Tra gli interventi promessici dagli autori nordamericani nel corso dei prossimi mesi troviamo ad esempio l'aggiunta di nuove attività con protagonisti Horley, Jessica LeClerk e personaggi inediti per espandere il ventaglio di missioni della storia "La Terra delle Opportunità".

Parallelamente a queste aggiunte narrative troveremo poi tantissimi eventi dinamici completamente nuovi che daranno ulteriore peso all'esperienza free roaming: aspettiamoci quindi nuove sfide di caccia e curiosi incontri con nuovi abitanti della Frontiera.

Chi ama partecipare alle attività multiplayer competitive, inoltre, sarà felice di sapere che gli autori di Rockstar contano di introdurre a breve nuove gare e Rese dei Conti. Ciascuna di queste sfide e missioni di Red Dead Online ci darà accesso a nuovi elementi di equipaggiamento e, naturalmente, a del denaro ingame (sia esso rappresentato dai dollari virtuali o dai lingotti d'oro) da spendere in personalizzazioni ancora più originali e in nuove collezioni di capi di abbigliamento in salsa western.