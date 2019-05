Red Dead Online: Rockstar Games corregge il bug delle carcasse di cavalli

L'inquietante bug di Red Dead Online che ha riempito le strade della Frontiera del kolossal western di Rockstar Games di pile di carcasse di cavalli sembra essere stato corretto: a confermarlo sono gli stessi autori statunitensi attraverso le pagine di Polygon.

Pur senza entrare nel dettaglio degli interventi compiuti per superare questo increscioso problema che ha coinvolto una larga fetta di utenti della modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2, il rappresentante della Grande R interpellato dalla redazione di Polygon riferisce di aver chiuso questa grave falla apertasi alla fine della fase di Beta di Red Dead Online.

L'intervento di Rockstar sembra essere avvenuto tramite un "semplice" hotfix lato server che non ha richiesto il download di una patch correttiva ai milioni di appassionati che continuano a divertirsi nell'universo free roaming di Red Dead Online, alcuni dei quali decidendo persino di andare in giro vestiti come la banda di Van der Linde della campagna principale di RDR 2.

Nella vana speranza che questo inquietante bug spiani la strada all'arrivo di un'espansione dai contenuti horror analoghi a quelli dell'indimenticabile Undead Nightmare del primo Red Dead Redemption, vi lasciamo ad Alessandro Bruni e alle sue considerazioni su come è cambiato Red Dead Online dalla chiusura della Beta su PS4 e Xbox One.