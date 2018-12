Red Dead Online: Rockstar introdurrà a breve le sfide Gun Rush?

Il modulo multiplayer di Red Dead Redemption 2 è stato da poco aggiornato ma Rockstar Games conta di arricchirlo a breve di una nuova serie di sfide, o almeno questo è quanto suggeriscono gli ultimi rumor provenienti dalla community di Red Dead Online.

L'utente di Reddit conosciuto con il nickname di Donajello1, infatti, ha notato nel menù di gioco di Red Dead Online l'aggiunta a sorpresa delle sfide inedite Gun Rush (e Gun Rush Teams), poi scomparse velocemente dalla lista di attività Free Roam accessibili nella Frontiera in rete dell'ultimo kolossal western della grande R. In cosa consiste questa nuova modalità?

Tutti gli indizi raccolti dai frequentatori del subreddit ufficiale di Red Dead Redemption 2 conducono in una sola direzione e suggeriscono il ritorno delle sfide Kill Quota di GTA Online, introdotte nel modulo multiplayer di GTA V alla fine del 2016 con l'update gratuito pubblicato qui da noi con il titolo di Maestro d'Armi.

Nelle competizioni a squadre Maestro d'Armi, 16 giocatori divisi in 2, 3 o 4 team dovevano accumulare il numero di uccisioni necessario a garantire il passaggio alla sfida successiva in una serie di obiettivi via via più impegnativi, utilizzando armi sempre meno potenti per rendere più avvincenti gli scontri a fuoco tra i membri delle squadre contendenti.

Qualora i rumor sulle sfide Gun Rush di Red Dead Online dovessero risultare veritieri, non sappiamo se la descrizione della modalità Maestro d'Armi di GTA Online coinciderà con le attività da svolgere all'interno dell'universo multiplayer di Red Dead Redemption 2.