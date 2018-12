Red Dead Online: Rockstar ribilancerà l'economia di gioco

Dal lancio della beta, diversi giocatori hanno lamentato un eccessivo fattore grinding all'interno di Red Dead Online. Il comparto multiplayer del western game, a detta di molti, richiede allo stato attuale delle cose uno sforzo eccessivo e non giustificato da parte dei giocatori per ottenere gli oggetti in-game.

Se in un primo momento è sembrata ferma sulle proprie posizioni, Rockstar ha invece rivalutato l'attuale bilanciamento di Red Dead Online, ed ha confermato che il team di sviluppo apporterà delle modifiche per rendere l'esperienza più soddisfacente e divertente per tutti.

"Tra gli aspetti di cui ci stiamo preoccupando rientra quello dell'economia in-game, la quale richiederà un ribilanciamento per far sì che tutte le attività risultino gratificanti e divertenti", le dichiarazioni della compagnia. Viene inoltre assicurato che gli sviluppatori sono al lavoro per correggere i bug che hanno causato l'espulsione dei giocatori dalle loro rispettive partite.

Il market in-game di Red Dead Online, come è noto, includerà anche la possibilità di effettuare delle microtransazioni per ottenere gli oggetti cosmetici desiderati dai giocatori. Questo fattore, come prevedibile, ha messo ancora più nel mirino i problemi di grinding che il gioco presenta allo stato attuale. Naturalmente, trattandosi ancora di una fase beta, c'è speranza che Rockstar saprà sapientemente ribilanciare il proprio gioco.