Red Dead Online: Rockstar vuole farvi giocare in gruppo a tutti i costi

È cominciata una nuova settimana nella frontiera virtuale di Red Dead Online, e Rockstar Games ha preparato tanti nuovi bonus e incentivi per tutti i giocatori.

Tanto per cominciare, tutti icoloro che partecipano alle missioni de "La terra delle opportunità" e "Una nuova fonte d'impiego" possono aspettarsi RDO$ e PE raddoppiati. Le ricompense doppie sono previste anche in tutte le gare tra cavalli nella Serie in evidenza della settimana. In aggiunta a questi lauti bonus, Rockstar Games incentiva i fuorilegge a divertirsi in gruppo offrendo un'offerta del 30% di sconto su un box della Stalla a tutti coloro che giocano in una Posse. Inoltre, i costi per la creazione di una Posse permanente sono sospesi!

Questa settimana sono previsti anche degli sconti su una selezione di beni di Wheeler, Rawson & Co, come cavalli, selle, bandoliere, soprabiti, poncho e articoli della bottega itinerante come i cani per l'accampamento. I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno invece una licenza da Cacciatore di taglie gratuita e la verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie. In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 12 aprile avranno il 30% di sconto su una selezione di cavalli multi-classe, il 30% di sconto su una selezione di note sulla cura del cavallo dal ricettatore e il 40% di sconto sulle selle.