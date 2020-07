Red Dead Online e il Ruolo da Naturalista: tanti bonus per gli utenti PS4 e Twitch Prime

Dalle pagine del Rockstar Newswire, gli autori di Red Dead Redemption 2 invitano tutti gli iscritti a Twitch Prime e gli utenti di Red Dead Online su PS4 a sbloccare i numerosi bonus previsti con l'update per il Ruolo da Naturalista.

Oltre alle ricompense previste per la progressione delle attività del Pass Fuorilegge 3, i giocatori di Red Dead Online su PlayStation 4 saranno in grado di ottenere dei bonus speciali tra Regali e Bonus per l'Accesso Anticipato. Eccovi la lista completa dei bonus accessibili su PS4 una volta scaricato l'update di Red Dead Online per la Professione da Naturalista:

10 Cartucce sedative Varmint

5 Rivitalizzanti per animali

5 Tonici mimetici

Ariete corno gabbro leggendario

3 Set di fossili da collezione

Ariete corno gessato leggendario

Poncho Woodcote

5 Tonici mimetici

Quanto agli iscritti a Twitch Prime, Rockstar invita gli utenti a collegare il proprio account a quello del Social Club per riscattare tutta una serie di Vantaggi che spazieranno dal Soprabito Katata alle ricompense da Naturalista. Qui di seguito trovate tutti i bonus per gli utenti Twitch Prime:

5 Ferormoni di animale leggendario

6.000 PE da Naturalista

Accampamento temporaneo gratis

50% di sconto su un cane per l'accampamento

50% di sconto su una tenda

50% di sconto su un gilet sotto il rango 15

10 Medicine speciali

10 Oli di serpente speciali

10 Tonici miracolosi speciali

10 Sieri speciali

Chi ha già collegato il proprio account Social Club all'abbonamento Twitch Prime, può riscattare questi Vantaggi andando sul sito web di Twitch Prime e ottenere questi bonus una volta riavviato il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2 sulla propria piattaforma d'elezione.