Red Dead Online s'aggiorna ancora, stavolta con la modalità Scorribanda

In Scorribanda, la nuova modalità Resa dei conti della beta di Red Dead Online, le risorse nella frontiera scarseggiano. Collabora con i tuoi compagni di squadra per battere gli avversari e appropriarti delle scorte al centro dell'area di gioco e riportarle alla tua base.

Oltre a poterti appropriare delle risorse quando appaiono al centro della mappa, puoi anche usare l'astuzia per rubarle dalla base avversaria. Attenzione, però: mentre trasporti le scorte, sei visibile a tutti gli altri giocatori. Mantieni i tuoi Nuclei di Salute, Resistenza e Dead Eye pieni, usa i tonici per far diventare d'oro le tue barre prima di provare a prendere le scorte e sfrutta le Carte abilità per Dead Eye valide per tutta la squadra, come Bocche di fuoco, che consente ai tuoi compagni di infliggere un po' più di danni mentre il tuo Dead Eye è attivo.

Questa settimana, saranno disponibili anche nuovi capi d'abbigliamento:

Cappello Owanjila

Giacca Porter

Pantaloni Concho

Inoltre, per questa settimana, tutti i giocatori potranno accedere a soprabiti, fondine, stivali e guanti che di solito richiedono di aver raggiunto un rango fino al 40: hai tempo fino al 15 aprile per sfruttare quest'occasione e far tuoi questi oggetti. I giocatori di rango più elevato potranno, invece, approfittare del fatto che i cavalli turcomanni, fox trotter del Missouri e arabi diventeranno accessibili a partire dal rango 40 e che le Note relative a Dinamite instabile, Pallettoni incendiari, Palle singole esplosive, Cartucce esplosive Express e Frecce esplosive saranno disponibili a partire dal rango 60.