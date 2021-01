Red Dead Online saluta il 2021 triplicando i PE e offrendo un reset dell'Onore

Da sempre, l'inizio di un nuovo anno è accompagnato da buoni propositi. Per questo motivo, per il primo aggiornamento di Red Dead Online del 2021, Rockstar Games offre a tutti i giocatori un reset gratis dell’Onore, per dar loro il modo di ricominciare col piede giusto, oltre ad un taglio del 50% sulle modifiche all’aspetto del personaggio.

Come se non bastasse, i baristi offriranno da bere per tutta la settimana, mentre i barbieri taglieranno i capelli gratis fino all'11 gennaio. Buone notizie anche per i Naturalisti e i Collezionisti: le vendite di campioni del Naturalista ad Harriet Davenport frutteranno il 50% di RDO$ in più, mentre Madame Nazar pagherà il 30% in più per i set completi dei Collezionisti. Questa settimana tutte le missioni Free Roam frutteranno il triplo dei Punti Esperienza. Lo stesso bonus è applicato anche a tutte le missioni de La Terra delle opportunità.

Che aggiornamento sarebbe senza sconti?

-30% sui revolver

-60% sulle munizioni

-50% su cibo, liquori e tonici, tra cui i tonici di Harriet

-30% su box per le stalle, tonici per cavalli e cibo per cavalli

-40% sull’equipaggiamento per cavalli: selle, bisacce da sella, staffe, coperte, corni

-30% sugli indumenti in ariete leggendario nel negozio di Gus

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games, invece, riceveranno la Licenza da Cacciatore di taglie gratis e la verniciatura "Rifiniture in ametista" per il Carro da Cacciatore di taglie. Coloro che effettueranno il collegamento entro l’11 gennaio riceveranno pure un cavallo Bretone gratis e 100 RDO$.