Red Dead Online: sconti sugli articoli da caccia e bonus per il crafting

Rockstar Games ha appena annunciato quali saranno le novità della settimana per il suo Red Dead Online, la modalità multigiocatore online di Red Dead Redemption 2. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, gli utenti potranno approfittare di una serie di sconti e bonus attivabili eseguendo specifiche azioni.

Chiunque deciderà di realizzare un oggetto presso un qualsiasi Fuoco da campo riceverà infatti 3 oggetti da collezione che possono poi essere venduti a Madame Nazar. Realizzando invece un oggetto presso il negozio di Gus permette di ottenere un cappello gratis al di sotto dle rango 15 e uno sconto del 50% su un qualsiasi paio di stivali. Chi vuole poi ricevere una mappa del tesoro può farlo semplicemente acquistando una nota. Per quello che riguarda gli sconti, sappiate tutti gli abiti del negozio di Gus sono ora venduti al 40%, invece gli amuleti e le varianti dell'Arco migliorato sono stati scontati del 30%. Non mancano poi ricchi premi per tutti coloro i quali effettueranno l'accesso al gioco entro il 1 febbraio 2021, ovvero un bundle che comprende 5 unità di Olio per armi e 50 Frecce per selvaggina di piccola taglia.

Vi ricordiamo inoltre che scadrà il prossimo 15 febbraio 2021 la promozione legata ad Amazon Prime Gaming (Twitch Prime) e grazie alla quale gli abbonati al servizio possono collegare il proprio account Rockstar Social Club per ricevere una Licenza da cacciatore di taglie gratuita e la Verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie oltre alla possibilità di ottenere uno sconto del 50% sul Revolver LeMat e su un qualsiasi poncho. A far sempre parte dell'offerta troviamo il pacchetto contenente una fondina mancina gratuita, 100 munizioni veloci per revolver e 100 munizioni esplosive per revolver.

Sapevate che molti giocatori di Red Dead Online stanno ricominciando da zero? Non dimenticate inoltre che Red Dead Online è ora venduto anche separatamente e può essere acquistato a soli 5 euro per un periodo di tempo limitato.