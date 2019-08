Red Dead Online: sconti sul catalogo e bonus per le missioni de La Terra delle Opportunità

Dai consueti canali social di Red Dead Redemption 2 e dalle pagine del sito istituzionale del Newswire, i ragazzi di Rockstar Games ci informano che per un periodo limitato, chi parteciperà alle missioni narrative de La Terra delle Opportunità di Red Dead Online otterrà diversi bonus ingame.

Mentre attendiamo di conoscere la data di lancio ufficiale del primo update estivo che introdurrà le professioni e i mesteri unici, la Grande R invita gli esploratori della Frontiera multiplayer di RDR2 a completare una missione de La Terra delle Opportunità per conto di Jessica LeClerk e Horley e riceverne in cambio un boost temporaneo del 30% sui punti esperienza e sui dollari virtuali di Red Dead Online.

Il bonus in questione durerà ben due settimane e renderà decisamente più semplice acquistare gli oggetti di un catalogo digitale che non smette di evolversi: chi si rifornirà presso Wheeler, Rawson & Co. potrà così accedere a quattro offerte a tempo limitato, tra cui il Cappello Owanjila in pelle di castoro, gli eleganti Pantaloni Concho con borchie, la Giacca Charro e il Soprabito Clymene. Tutte le offerte in questione saranno attive fino a domenica 18 agosto, tanto su PlayStation 4 quanto su Xbox One.

Le altre offerte del catalogo comprendono il 25% di sconto sul Revolver a doppia azione, Fucile Springfield e Carte Abilità, con un sconto finale del 50% su Accetta e Mannaia che, purtroppo, non saranno utili per affrontare il fantasma di Red Dead Online avvistato qualche giorno fa tra le nevi della Frontiera.