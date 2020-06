Red Dead Online: sconti su tesori rari e tante ricompense speciali nelle sfide giornaliere

Premuaritisi di annunciare lo sviluppo di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X di confermare l'arrivo su GTA Online nextgen, i ragazzi di Rockstar Games organizzano una nuova tornata di ricompense speciali e di attività a cui partecipare nella dimensione western di Red Dead Online.

Nel corso di questa settimana, la Grande R invita tutti gli esploratori della Frontiera multiplayer di Red Dead Redemption 2 a partecipare alle sfide giornaliere per ricevere delle ricompense crescenti:

3 Sfide giornaliere completate - dieci frecce avvelenate

6 Sfide giornaliere completate - quattro monete da collezione

10 Sfide giornaliere completate - una Mappa del Tesoro

Come di consueto, i premi in questione saranno recapitati nella cassetta di sicurezza e potranno essere ritirati presso l'ufficio postale entro 48 ore dal completamento delle attività in questione.

Sempre per questa settimana è poi attivo uno sconto del 30% sugli articoli del negozio di Madame Nazar, ivi compresa la Borsa da Collezionista per soli 10 Lingotti d'Oro. Tra le altre offerte previste nel Selvaggio West di Red Dead Online, citiamo poi lo sconto del 40% sul prezzo di tende, temi per l'accampamento, bandiere, cani e postazioni per il viaggio rapido.

Da qui a lunedì 22 giugno sarà poi possibile accedere a uno sconto del 50% sul prezzo dei miglioramenti di livello tre delle Carte Abilità e su uno sconto del 35% sulle pistole Mauser, Semi-Automatica e Volcanic. In chiusura d'articolo, ricordiamo che i giocatori di Red Dead Online che collegano i propri account Twitch Prime e Social Club riceveranno la Borza da Collezionista in omaggio assieme al miglioramento Rame Lucido a cinque ranghi per il ruolo di Distillatore.