Red Dead Online: scoperta la ruota idraulica che fa volare i giocatori

I giocatori di Red Dead Online amano i glitch più bizzarri e, a tal proposito, nel corso degli ultimi giorni ne è stato scoperto uno davvero particolare e legato ad una specifica ruota idraulica.

Ad aver scoperto questo "problema" nella componente multiplayer del titolo Rockstar Games è stato l'utente Reddit chiamato KayPeeJay, il quale stava serenamente aggirandosi per Strawberry, una delle varie regioni del vasto mondo di gioco. Una volta a contatto con la ruota, il personaggio viene catapultato nei cieli per poi cadere rovinosamente e, purtroppo, incontrare la morte. Si tratta quindi di un evento da attivare solo ed esclusivamente per farsi una risata, dal momento che non ci sono vantaggi ad eccezione dello spettacolare volo del proprio alter ego digitale.

Si tratta questo di un glitch molto simile ad uno scovato dai giocatori in Grand Theft Auto Online qualche tempo fa, il quale si attivava posizionandosi in uno specifico luogo della mappa a bordo di un auto, così da farla volare via proprio come visto in Red Dead Online.

Prima di lasciarvi al filmato che trovate in calce alla notizia e che mostra la letale ruota idraulica in azione, vi ricordiamo che sono disponibili 8 nuove gare a cavallo in Red Dead Online.