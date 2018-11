Red Dead Online: segnalati problemi di accesso su Xbox One

Red Dead Online è disponibile in Beta dalle 14:30 di oggi, martedì 27 novembre, per i possessori della Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4 e Xbox One, tuttavia sembra che i possessori della console Microsoft stiano riscontrando alcuni disservizi.

Nello specifico si parla di problemi con accesso e login, come testimoniato da Rockstar sulla pagina del supporto tecnico e su Twitter: "We are aware of an issue affecting Xbox One Ultimate Edition players not being able to access Red Dead Online. Please be patient as we investigate this issue."

Il problema in questione affligge solamente Red Dead Online su Xbox One, su PS4 la Beta sembra funzionare correttamente e anche gli altri servizi Rockstar come GTA Online e Social Club risultano attivi. La compagnia sta indagando per risolvere la problematica e riportare la situazione alla normalità, i disservizi sono probabilmente dovuti al grande numero di utenti connessi al lancio di Red Dead Online.