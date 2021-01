Red Dead Online: settimana dei Cacciatori di Taglie con bonus e sconti

Questa settimana i giocatori di Red Dead Online riceveranno Doppi PE del Ruolo su tutte le Taglie Leggendarie e RDO$ doppi su tutte le Taglie Leggendarie per i possessori della Licenza da Cacciatore di Taglie II come Gene "Beau" Finley, Carmela "La Muñeca" Montez e Virgil "Il Pastore" Edwards.

In più, i giocatori otterranno il 50% di RDO$ extra sulle 10 Taglie Leggendarie originali.

Assicura alla giustizia questi fuorilegge e criminali come preferisci! Chi giocherà a Red Dead Online questa settimana riceverà una ricompensa per 1.000 PE per Cacciatore di taglie e 100 munizioni Express per armi a ripetizione.

Nuovi Sconti Red Dead Online

5 Lingotti d’Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie

5 Lingotti d’Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie II

50% di sconto su abiti ed emote per Cacciatori di taglie

30% di sconto sulle varianti per armi per Cacciatori di taglie

30% di sconto sulle verniciature per il Carro da Cacciatore di taglie

30% di sconto sugli accessori per Cacciatori di taglie

30% di sconto su selle, cinturoni e fondine mancine per Cacciatori di taglie

30% di sconto su Revolver Schofield, Fucile Bolt-action e armi a ripetizione

Prima di dare la caccia a un nemico conviene attrezzarsi: tutti i giocatori avranno a disposizione una serie di sconti e offerte per Cacciatori di Taglie fino al 18 gennaio, tra cui 5 Lingotti d’Oro di sconto sulle Licenze da Cacciatore di Taglie e il 50% su abiti ed emote per Cacciatore di Taglie.