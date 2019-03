Red Dead Online: Sistema Ostilità e tanto altro in arrivo in primavera

In un lungo posto apparso sul sito ufficiale, Rockstar Games ha svelato i primi dettagli sui numerosi contenuti in arrivo nella Beta di Red Dead Online nel corso della stagione primaverili, ormai alle porte.

La principale novità sarà rappresentata dal Sistema Ostilità, un miglioramento del Sistema di legge e taglie già rimaneggiato in occasione dell'aggiornamento del 26 febbraio. Grazie a questa nuova funzionalità, i giocatori attaccati potranno difendersi senza correre il rischio di venire marcati come ostili e ricevere una taglia sulla propria testa. Precedentemente, sia gli attaccanti che i loro bersagli venivano marcati come nemici. Inoltre, i giocatori non vedranno la loro Ostilità crescere quando elimineranno utenti marcati come nemici.

L'aggiornamento primaverile introdurrà anche gli Stili di gioco Offensivo e Difensivo. Il primo rispecchia l'attuale modalità free roam, mentre il secondo rappresenta un'evoluzione del concept della Modalità Passiva. I giocatori in Modalità Difensiva, ad esempio, non potranno essere catturati con il lazo dagli altri. D'altro canto, se un giocatore in Modalità Difensiva cattura con il lazo un altro utente, verrà immediatamente rimosso dallo stato difensivo e vedrà incrementare a dismisura il suo livello di ostilità. I giocatori difensivi, inoltre, non riceveranno danni critici: in questo modo, potranno sopravvivere ad un colpo alla testa per potersi difendere oppure fuggire.

In aggiunta a tutto ciò, Rockstar Games introdurrà nuove missioni Free Roam, degli eventi dinamici (imboscate, difesa di passanti in difficoltà e altro), il LeMat Revolver (un'arma proveniente da Red Dead Redemption) e nuove missioni "Una terra di opportunità" con protagonista Jessica LeClerk, dove i giocatori potranno scegliere due differenti percorsi (Pistolero e Fuorilegge). Prima di salutarvi, ricordiamo che l'ultimo aggiornamento di Red Dead Online, datato 12 marzo, ha introdotto la modalità Bottino di Guerra.