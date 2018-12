Red Dead Online: sono necessarie 4.268 ore per acquistare tutti gli oggetti con l'Oro

Nonostante le recenti modifiche all'economia di gioco apportate da Rockstar Games, sembra che le tempistiche per guadagnare l'Oro all'interno di Red Dead Online siano ancora troppo dilatate ed estenuanti per gli utenti.

Come segnalato in un articolo pubblicato da Forbes, per guadagnare l'Oro necessario ad ottenere tutti gli oggetti in-game presenti all'interno del comparto multiplayer online di Red Dead Redemption 2 servirebbe la bellezza di 4.268 ore di gioco. Considerando il metodo più rapido e indolore per accrescere i propri guadagni, è possibile ottenere un lingotto d'Oro ogni due ore circa, fino ad arrivare ai 2.134 lingotti necessari per acquistare tutti gli item.

Al lancio della beta di Red Dead Online, i giocatori si sono lamentati in massa con Rockstar per aver proposto un modello economico troppo incentrato sul grinding, che non faceva altro che rendere l'esperienza globale fin troppo tedioso e meccanica. La software house ha deciso di correre ai ripari, abbassando il prezzo di armi, cavalli e rifornimenti, e regalando agli utenti Oro e altri contenuti gratuiti. A quanto pare, però, ciò non è bastato a raggiungere un equilibrio soddisfacente per la community, come ha dimostrato questo calcolo basato sui prezzi attuali. Sulle nostre pagine trovate una Guida completa all'ottenimento dell'Oro in Red Dead Online.