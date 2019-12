Red Dead Online: spedizioni Wheeler, Rawson & Co, mappa del tesoro gratuita e tanto altro

In attesa dell'aggiornamento del 13 dicembre che introdurrà una nuova Professione della Frontiera, Rockstar Games pubblica il consueto update di contenuti settimanali per Red Dead Online, tra cui nuovi capi di abbigliamento e interessanti sconti.

Questa settimana torna nei negozi un ambito carico di capi d'abbigliamento per un periodo di tempo limitato, tra cui il Soprabito Eberhart ricamato a mano e foderato in seta, i Pantaloni Carver in pelle di cervo, il Gilet Cardozo con scorpioni decorativi e tanto altro. Nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. puoi ancora trovare il Cappello Covington a tesa floscia e diverse varianti della Bandana con motivi, anche se si dice che presto verranno sostituiti per fare spazio a nuovi arrivi stagionali.

I Collezionisti che trovano l'Asso di Spade, il Gran Corazon Madeira e il Dollaro d'oro del 1800 possono riportare la collezione completa Gioco d'azzardo a Madame Nazar per ricevere un bel gruzzolo. Se non riesci a trovare la famosa girovaga, ti basta consegnare la collezione all'ufficio postale più vicino. Chi vuole davvero mettere alla prova abilità, precisione e ingegno non può farsi sfuggire la Serie in evidenza di questa settimana, Niente sprechi (mira manuale), in cui i giocatori dovranno eliminare gli avversari avendo a disposizione solo arco e frecce o i coltelli da lancio. Competi in un'area che si restringe gradualmente, fin quando non rimarrà solo il fuorilegge con la mira migliore.

Questa settimana tutti i capi delle Posse riceveranno una Mappa del tesoro gratuita, mentre i giocatori che vogliono salire di rango riceveranno il 40% di PE in più partecipando a qualsiasi evento Free Roam, missione Free Roam, missione per Cacciatori di taglie, missione di rifornimento per Commercianti, missione di La terra delle opportunità, Resa dei conti o gara. Questa settimana, chi vuole creare una banda di allegri criminali può approfittare dello sconto del 50% sul costo di creazione di una Posse permanente e dello sconto del 30% sui cavalli da corsa e sui finimenti. Anche l'opzione Modifica aspetto (nel Menu giocatore) è scontata del 30% e i pistoleri avranno uno sconto del 30% su cinturoni e metalli per armi.