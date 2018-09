Red Dead Online svelato ufficialmente da Rockstar Games: Beta Pubblica a novembre

Rockstar Games ha svelato ufficialmente Red Dead Online, una nuova esperienza online sorretta dall'enorme open-world di Red Dead Redemption 2 .

Rockstar Games descrive Red Dead Online come un'evoluzione della classica esperienza multiplayer di Red Dead Redemption. Unisce la tipica narrativa della serie con un gameplay di tipo sia competitivo che cooperativo. Potrà essere goduto sia in solitaria che in compagnia di amici, e sarà aggiornato costantemente dopo il lancio del gioco.

Red Dead Online debutterà ufficialmente a novembre, inizialmente sotto forma di Beta pubblica. Dal momento che sarà un'esperienza molto vasta, Rockstar Games avverte che potrebbero verificarsi dei problemi al lancio. Red Dead Online sarà accessibile a tutti i possessori di Red Dead Redemption 2 su PS4 e Xbox One, il cui debutto sul mercato è previsto per il 26 ottobre. La compagnia seguirà quindi il modello adottato per Grand Theft Auto V, proponendo una componente online separata rispetto al gioco principale, non ci resta che attendere maggiori dettagli riguardo le attività e i contenuti previsti.



Nei giorni scorsi, Rockstar ha svelato tante informazioni sulla frontiera, le città e i villaggi che i giocatori potranno esplorare durante l'avventura, oltre ad aver presentato ufficialmente la banda di Dutch van Der Linde con una serie di manifesti e biografie.