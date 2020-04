Red Dead Online: tanti bonus in arrivo per Commercianti e Distillatori

Buone notizie in arrivo per i Commercianti e i Distillatori di Red Dead Online: da qui ai prossimi giorni, chi svolgerà questi mestieri digitali esplorando la Frontiera multiplayer di Red Dead Redemption 2 riceverà in cambio diversi bonus.

Per questa settimana, infatti, gli aspiranti imprenditori e distillatori possono ricevere il 50% di Punti Esperienza del Ruolo in più nelle missioni di Vendita, nelle attività per il rifornimento, nelle missioni della Storia e negli eventi Free Roam. Chi contribuisce a far scorrere fiumi di alcol nelle case chiuse e nelle bische clandestine di Red Dead Online potrà anche accedere a un boost di esperienza (sempre del 50%) partecipando e portando a compimento le missioni da contrabbandiere da Distillatore.

I giocatori di Red Dead Online avranno poi accesso a una nuova Serie in Evidenza con una variante esplosiva di Arma a Scelta: partecipandovi, si potranno ottenere punti extra eliminando gli avversari con le armi più esplosive del proprio equipaggiamento. Anche per questo, la Riserva Wapiti nell'Ambarino si unisce alla rotazione dei luoghi di Arma a Scelta.

Per tutti gli altri appassionati del comparto multiplayer di RDR 2 sono poi previste delle offerte che spazieranno dagli Sconti per il Saloon e la Banda del Saloon alle promozioni a tempo limitato per l'abbigliamento. Tra gli sconti più interessanti, citiamo quello del 60% su tutte le selle e del 40% su fibbie, occhiali, bende per occhi, guanti dei Ruoli e anelli. A chi ci segue, ricordiamo infine che è in arrivo un bonus di Red Dead Online su PS4 per utenti PS Plus.