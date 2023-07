Red Dead Online: tanti bonus da sbloccare come Naturalista per tutto il mese di luglio

Mentre si discute del Remake fan made di Read Dead Redemption e del futuro dei videogiochi su Unreal Engine 5, Rockstar Games espande il perimetro ludico e contenutistico di Red Dead Online per fare spazio a nuovi bonus da sbloccare come Naturalista.

Le tante missioni e attività da Naturalista di Red Dead Online offrono ai giocatori l'opportunità di entrare in comunione con la natura più selvaggia della Frontiera, da qui gli sforzi profusi da Rockstar per spronare gli appassionati a completare questi incarichi.

Fino al 31 luglio, tutti coloro che sceglieranno di cimentarsi nelle missioni del Ruolo da Naturalista avranno l'opportunità di acquisire punti esperienza e dollari virtuali doppi per ciascuno degli eventi Free Roam portati a compimento, come pure per la vendita di campioni da Naturalista e il completamento delle Serie in Evidenza.

I Naturalisti avranno inoltre l'opportunità di acquistare dei Set per Campionatura spendendo 10 Lingotti d'Oro a Strawberry, con grandi ricompense per ricercare o proteggere la fauna della Frontiera. Ai bonus per gli eventi Free Roam e per la vendita dei campioni da Naturalista si aggiungono poi i benefici garantiti dagli sconti sugli acquisti effettuati per Naturalisti Principianti, Promettenti, Affermati e Provetti.

Completa un Lavoro di Blood Money per ricevere il Gilet Morales marrone

Crea un soprabito o un amuleto al negozio di Gus per ricevere 42 pallettoni incendiari per fucile a canna liscia

Completa una sessione di Fotografia naturalista per ricevere il Cappello di procione beige

Caccia un qualsiasi animale leggendario per ricevere il Cappello con crotalo beige

Prendi un campione di qualsiasi animale leggendario per ricevere i Guanti di pelliccia beige e neri a tempo limitato

Tutt i Naturalisti che questo mese giocano a Red Dead Online riceveranno 2 Esche potenti per predatori e 2 Esche potenti per erbivori

I bonus promessi dalle attività elencate da Rockstar Games verranno aggiunti al proprio account entro 72 ore dal loro completamento.