Red Dead Online, TikToker e KKK: tra video virali da milioni di visualizzazioni e sospetti

L'epopea western confezionata da Rockstar Games ha portato nell'universo videoludico un ricchissimo affresco delle atmosfere evocate dal mito della Frontiera, intrinsecamente parte della storia statunitense.

Con accurato realismo, il team di sviluppo ha arricchito la vicenda personale del protagonista Arthur Morgan con una ricchissima schiera di NPC e contesti, tra i quali ha trovato spazio anche il tema della discriminazione razziale. E se all'interno di Red Dead Redemption 2 è possibile imbattersi nel Ku Klux Klan, c'è anche chi ha provato a portare l'organizzazione razzista anche all'interno di Red Dead Online. Una circostanza che ha condotto Rockstar Games a intervenire, allo scopo di bloccare un hack che consentiva di evocare il KKK all'interno della Frontiera multiplayer.



Ora, il contrasto a giocatori che decidono di evocare l'immaginario del Ku Klux Klan all'interno del titolo è divenuto protagonista di una diffusione virale. Un utente attivo su TikTok come "YuhBoy" ha infatti raccimolato oltre 7,3 milioni di visualizzazioni, 125.000 follower e 3 milioni di Mi Piace con la sua serie di brevi video registrati in Red Dead Online. In questi ultimi, il giocatore si imbatte ripetutamente in gruppi di utenti che sfoggiano il tradizionale abbigliamento bianco dei membri dello storico gruppo criminale. Imbattutosi nei gruppi razzisti, il TikToker si dedica rapidamente al loro inseguimento, solito concludersi nella sconfitta dei rivali.



In seguito al successo dei video, non sono mancate però le prime polemiche, con diversi osservatori che hanno messo in dubbio la veridicità delle scene di gameplay rappresentate. In particolare, la frequenza di tali incontri e la scarsa reattività degli avversari hanno spinto la redazione di Kotaku a cercare di contattare YuhBoy, che però non ha al momento offerto una replica ufficiale.