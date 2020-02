Red Dead Online si tinge d'horror: gli scheletri a due teste attaccano i giocatori!

Sui social e sui principali forum videoludici si moltiplicano le segnalazioni dei giocatori di Red Dead Redemption 2 che, esplorando la Frontiera multiplayer di Red Dead Online, riferiscono di essere stati attaccati da un inquietante scheletro a due teste: cosa sta succedendo?

Sulla scorta delle testimonianze raccolte su portali come Reddit e ResetEra, apprendiamo infatti che un numero crescente di giocatori del comparto multiplayer di RDR 2 asserisce di aver dovuto combattere contro uno scheletro a due teste. A conferma di questa insolita apparizione, in rete troviamo già diversi filmati che testimoniano la comparsa di tali creature nelle aree più disparate della mappa free roaming.

Come suggerito dalla community di fan di Red Dead Redemption 2 che popola le pagine di Reddit, dietro a questa misteriosa ondata di mostri a due teste dovrebbe celarsi l'attività degli hacker o di qualche programmatore dilettante riuscito a integrare in Red Dead Online la propria mod rivolta esclusivamente al comparto singleplayer del kolossal western di Rockstar Games. C'è anche chi, guardando sempre alla scena degli hacker, guarda a questa iniziativa come ad una sorta di "protesta a tinte horror" per il mancato arrivo di Undead Nightmare in Red Dead Redemption 2.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo e se, nel caso, anche voi vi siete imbattuti in questa schiera di creature della notte.