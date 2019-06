Red Dead Online riceve tanti oggetti e bonus; il Tomahawk antico arriva su Xbox One

Il consueto aggiornamento settimanale di Red Dead Online ha portato con sé tanti nuovi contenuti sia per PS4 che per Xbox One, tra cui nuovo abbigliamento, bonus sui PE per le Carte abilità e tanto altro.

Cominciamo segnalando l'arrivo del Tomahawk antico su Xbox One, assieme alla Resa dei conti Niente sprechi: Tomahawk antico completamente incentrata su di esso. Potete acquistare l'arma da uno dei cinque ricettatori ubicati a Saint Denis, Rhodes, ranch Emerald, Van Horn e Thieves Landing. Oltre all'arma e alla modalità, quest'oggi arrivano su Xbox One anche gli altri contenuti prima in accesso anticipato su PS4, ovvero il cavallo andaluso perlino, la Sella Belanger, la Giacca Finley, gli Speroni con borchie Stenger, il Cappello Caldwell e le due nuove emote "Vanto" e "Ehi, tu!", e il massacro tutti contro tutti di Ultimo superstite.

In tutte le versioni del gioco, inoltre, sono stati aggiunti tanti nuovi contenuti. Presso i Sarti troverete il Berretto comune e il Camicione Horsfall, mentre da Wheeler, Rawson & Co. i seguenti oggetti:

Chaps Griffith - Calda pelliccia di bisonte abbinata a cuoio pesante con cuciture in rilievo e tasche abbottonate;

- Calda pelliccia di bisonte abbinata a cuoio pesante con cuciture in rilievo e tasche abbottonate; Giacca Charro - Una giacca Charro in pelle di cervo foderata, con un broccato cucito a mano ed eleganti bottoni in ottone sul petto e sui polsini.;

- Una giacca Charro in pelle di cervo foderata, con un broccato cucito a mano ed eleganti bottoni in ottone sul petto e sui polsini.; Soprabito Clymene - Soprabito in morbido cuoio di primissima qualità con eleganti bottoni in ottone;

- Soprabito in morbido cuoio di primissima qualità con eleganti bottoni in ottone; Speroni barocchi Vaquero - Speroni in cuoio decorati a mano con spronella a 8 punte.

Ovviamente, non mancano all'appello neppure dei bonus. Tutte le Carte abilità equipaggiate, sia quelle per il Dead Eye che quelle passive, accumuleranno il 20% di PE in più in qualsiasi modalità. Per i giocatori di alto rango, questa settimana le stalle hanno messo in vendita delle selle speciali che offrono numerosi benefici, come per esempio un consumo più lento dei Nuclei e rigenerazione più rapida, con uno sconto del 25%. I cavalli che prima potevano essere sbloccati solo a partire dal rango 41 o superiore sono adesso disponibili al rango 40. Tutti i cappelli che richiedevano il raggiungimento del rango 30 adesso richiedono il rango 10.

Gli sviluppatori, infine, hanno fatto sapere di essere al lavoro per implementare nel prossimo aggiornamento principale alcune delle funzionalità più richieste, tra cui la possibilità di modificare l'aspetto del proprio personaggio senza perdere i progressi, la memorizzazione automatica dello stile di gioco preferito (Difensivo/Offensivo) quando si passa al Free Roam e molto altro ancora.