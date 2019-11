Red Dead Online: tonano tutte le Taglie Leggendarie, anche su PC e Google Stadia

Quella appena cominciata è una settimana davvero speciale per tutti i giocatori di Red Dead Online: in un colpo solo sono tornate disponibili tutte le 10 Taglie Leggendarie, anche nelle versioni del gioco più giovani in assoluto, ovvero PC e Google Stadia.

Da assassini assetati di sangue come Barbarella Alcazar e la famiglia Owlhoot, a violenti eremiti come l'Uomo lupo e l'abitante della palude Philip Carlier. Per iniziare a dare la caccia ad alcuni dei peggiori reprobi della frontiera bisogna possedere una Licenza da Cacciatori di taglie e recarsi presso una bacheca. Un'occasione tanto speciale non poteva non essere festeggiata con dei lauti bonus: tutti i ricercati vi faranno ottenere il 50% in più di denaro e il 25% in più di PE per il personaggio e di PE da Cacciatore di taglie. Per chi dovesse ancora procurarsi la Licenza da Cacciatore di taglie, basta fare visita alla cacciatrice di taglie a Rhodes e acquistarla al prezzo di 15 Lingotti d'Oro o gratuitamente per i membri di Twitch Prime che hanno collegato i propri account di Twitch e del Social Club di Rockstar Games.

Come se non bastasse, questa settimana il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. si è arricchito con nuovi articoli, tra cui il Cappello Covington e altre colorazioni per la Bandana con motivi, disponibili solo per un periodo di tempo limitato. La serie con mira manuale in evidenza di questa settimana è Corsa alle armi, che mette i partecipanti uno contro l'altro in un'area che si restringe man mano, dove vince l'ultimo che rimane in vita. I Collezionisti possono invece completare la Collezione Fondamenta trovando la Punta di freccia in feldspato, gli Orecchini con diamanti Endicott e gli Orecchini con coralli Emmeline e riportarla a Madame Nazar per ricevere una ricompensa in denaro.

Oltre ai bonus relativi a taglie e ricercati già descritti, i Cacciatori di taglie possono approfittare dello sconto del 25% sul Carro da Cacciatore di taglie. Per i Collezionisti c'è invece lo sconto del 25% su tutti gli articoli venduti da Madame Nazar. In più, anche tutti gli articoli acquistabili dai ricettatori sono in sconto del 25%. Infine, i membri di PlayStation Plus che giocheranno a Red Dead Online entro il 25 novembre riceveranno gratuitamente le carte dei tarocchi Fante di Denari, Cavaliere di Denari, Regina di Denari e Re di Denari.