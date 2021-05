Red Dead Online: torna il bonus per la caccia agli animali leggendari

Rockstar Games ha annunciato una nuova serie di bonus per le attività di Red Dead Online, con focus sulle ricompense per la caccia agli animali leggendari, inoltre tornano anche sconti e offerte presso i principali negozi della città. Pronti per affrontare nuove avventure nel vecchio West?

Questa settimana i cacciatori saranno chiamati a uccidere e scuoiare un animale leggendario in Free Roam o in missione avvistamento per ottenere 100 munizioni Nitro Express per il fucile per elefanti a canna rigata, un tonico ingrassante e un tonico dimagrante.

Portando le carcasse e pelli al negozio di Gus riceverete due ricompense per il viaggio rapido e una piuma di Egretta Garzetta Nivea. Giocando a Red Dead Online questa settimana si riceveranno anche punti bonus: una ricompensa 1.000 PE da Naturalista e cinque rivitalizzanti per animali.

RDO$ in Free Roam

Cercate le icone arancioni sulla mappa e intraprendete una missione Free Roam per avere diritto a una doppia dose di RDO$ per tutta la settimana.

Offerte e sconti

I cavalli andalusi e Paint Horse americani sono scontati del 40% mentre sottoselle, corni e coperte da campo sono in vendita a metà prezzo. Da Wheeler, Rawson & Co invece avrete diritto al 30% di sconto su tutti i fucili a canna rigata per l'intera settimana.