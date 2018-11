Red Dead Online: trapela in rete la prima immagine della missione introduttiva

RockstarIntel afferma di aver scovato un'immagine relativa a Red Dead Online tra i file del sito web ufficiale di Rockstar Games.

Stando a quanto riferito, lo scatto in questione sarebbe tratto dalla missione iniziale che funge da introduzione alla componente multigiocatore. Potete dargli un'occhiata a questo indirizzo. La fonte ci tiene a chiarire che non è tratto dalla modalità per singolo giocatore.

All'apparenza sembra un'immagine ordinaria, ma in realtà svela più di quanto non sia visibile ad una prima occhiata. Sul carro è chiaramente presente una gabbia nella quale sono rinchiusi dei banditi: è molto probabile, quindi, che uno di essi sia il personaggio del giocatore e che la prima missione coinvolgerà una fuga dalla prigione in movimento. Non a caso, il primo trofeo/obiettivo di Red Dead Online, già consultabile nelle liste delle rispettive console, si chiama Evasione e chiede ai giocatori di completare l'introduzione.

Cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi, ricordiamo che la Beta di Red Dead Online verrà lanciata entro la fine di questo mese e sarà accessibile senza limitazioni a tutti i possessori di Red Dead Redemption 2. Rockstar Games ha già avvertito che potrebbero verificarsi dei problemi, e che il feedback dei giocatori sarà fondamentale in vista della pubblicazione definitiva della modalità.