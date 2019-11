Red Dead Online: niente Trasferimento dei Personaggi tra le versioni console e PC di RDR 2

Chi ha già esplorato la Frontiera di Red Dead Online e desiderava proseguire la propria avventura multiplayer con mouse e tastiera approfittando del lancio di Red Dead Redemption 2 su PC, purtroppo, riceverà una brutta sorpresa.

I rappresentanti di Rockstar Games hanno infatti riferito alla redazione di Polygon che la nuova versione PC di Red Dead Redemption 2 non permetterà il Trasferimento dei Personaggi dalle versioni PS4 e Xbox One del capolavoro western di questa generazione.

La decisione assunta dai vertici della Grande R va in controtendenza rispetto a quanto offerto in occasione dell'arrivo di Grand Theft Auto V su PC, anche se, in quel caso, la funzione di trasperimento dei personaggi è stata una delle discriminanti che portò l'azienda a cessare il supporto agli update di Red Dead Online per le versioni last-gen su PS3 e Xbox 360 del kolossal a mondo aperto.

A dispetto dell'assenza di qualsiasi funzione di Cross-Play o di recupero del proprio alter-ego, se non altro, l'universo di Red Dead Online accessibile con la versione PC di Red Dead Redemption 2 vanterà i medesimi contenuti delle versioni PS4 e Xbox One più tutta una serie di aggiunte che coinvolgeranno la modalità Storia, e questo senza scomodare la Modalità Foto e le migliorie grafiche di RDR 2 garantite dalla superiore potenza computazionale dei PC.

A questo punto non ci resta che attendere il 5 novembre per cavalcare verso il Sole con il lancio di Red Dead Redemption 2 su PC. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra prova della versione PC di RDR 2 a firma di Daniele D'Orefice e, qualora ve la foste persa, alla nostra recensione di Red Dead Redemption 2 realizzata da Francesco Fossetti in occasione dell'uscita del capolavoro western di Rockstar su PS4 e Xbox One.