Red Dead Online: dove trovare Madam Nazar, tutte le posizioni sulla mappa

Se tra le nuove Professioni di Frontiera di Red Dead Online avete deciso di intraprendere la via del Collezionista, vi tornerà utile sapere in quali punti della mappa sarà possibile incontrare Madam Nazar ogni giorno. Di seguito vi spieghiamo dove è possibile trovare l'enigmatica venditrice.

La prima volta che incontrerete Madam Nazar sarà quando avrete deciso di intraprendere la professione del Collezionista. A quel punto dovrete acquistare la Borsa del Collezionista, o in alternativa ottenerla gratuitamente raccogliendo le 54 carte nascoste di Red Dead Redemption 2 in GTA Online.

Dopo aver avviato la vostra professione di Collezionista in Red Dead Online, la posizione di Madam Nazar sulla mappa cambierà di giorno in giorno. Dal momento che avrete bisogno spesso di andare da lei, e che non sarà possibile consultare la sua posizione attuale sulla mappa, abbiamo deciso di aiutarvi mostrandovi tutti i punti in cui la venditrice itinerante di Red Dead Online può trovarsi di giorno in giorno.

Tutte le posizioni di Madam Nazar sulla mappa di Red Dead Online

Madam Nazar si troverà ogni giorno in una posizione diversa, in uno dei 12 punti che abbiamo cerchiato sulla mappa riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per rintracciare più facilmente queste posizioni, potete guardare il video proposto in cima.

Se volete mettervi alla ricerca di Madam Nazar, il consiglio è di iniziare a cercare dalla porzione nord-est della mappa, dove c'è la maggior concentrazione di punti in cui può trovarsi la venditrice. Se invece non volete perdere tempo a cercarla, potete usare un metodo più rapido (e costoso) che discuteremo di seguito.

Come trovare Madam Nazar con la mappa del Collezionista

Da Madam Nazar potete acquistare la mappa del Collezionista, una mappa usa e getta che vi permette di rintracciare la posizione di tre tesori. Se usate questa mappa un giorno in cui ancora non avete trovato Madam Nazar, tuttavia, la posizione di quest'ultima verrà segnalata al posto di uno dei tre tesori. Se non avete la pazienza di cercare la venditrice itinerante, dunque, potete usare la mappa del Collezionista per rintracciarla immediatamente, a costo però di un tesoro da sacrificare. Sta a voi decidere quando (e se) ne varrà la pena.