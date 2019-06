Red Dead Online: ultima settimana per ricevere i Pacchi Scorte per i ranghi 10 e 20

Chi deve ancora raggiungere il rango 10 e 20 in Red Dead Online avrà tempo fino al 24 giugno per arrivarci e ottenere un paio di pacchi di scorte speciali, ricchi di preziose munizioni e provviste.

Tutti i giocatori che raggiungeranno almeno il rango 10 riceveranno dei formidabili articoli per la caccia tra cui esche per la selvaggina, 20 frecce per selvaggina piccola che ti aiuteranno a uccidere in maniera pulita gli animali più piccoli e frecce avvelenate per abbattere le prede più pericolose. Riceverai anche 20 frecce incendiare da usare durante i combattimenti.

Raggiungendo almeno il rango 20 entro il 24 giugno, riceverai delle provviste molto utili, come per esempio 5 confezioni di Jolly Jack's per potenziare l'indicatore del Dead Eye con una barra dorata e 3 pezzi di carne di selvaggina all'origano per far diventare dorato il Nucleo della Resistenza.

Pacco di scorte per il rango 10

Frecce per selvaggina piccola: x 20

Frecce incendiarie: x 20

Frecce avvelenate: x 20

Esche per carnivori: x 5

Esche per erbivori: x 5

Pacco di scorte per il rango 20

Carne di selvaggina grande alla menta: x 3

Carne di selvaggina grande all’origano: x 3

Carne di selvaggina grande al timo: x 3

Fagioli stufati: x 10

Carne in scatola: x 10

Salmone in scatola: x 10

Jolly Jack's: x 5

Gomme alla cocaina: x 5

Moonshine: x 5

Gin: x 5

Rum di Guarma: x 5

Brandy di qualità: x 5

Novità nel catalogo di Wheeler, Rawson & Co.

Tra gli ultimi arrivi nel catalogo Wheeler, Rawson and Co. in Red Dead Online troverai i Pantaloni Lightfoot, un nuovo modello con tasche tagliate sul davanti e cuciture a contrasto attorno alla vita, alle ginocchia e sui fianchi. Potrai anche far suonare la campana della libertà con gli Stivali Austin decorati con un'aquila.

Questa settimana, nel catalogo Wheeler, Rawson and Co. arriva anche un trio di oggetti disponibili fino ad esaurimento scorte. La fantastica Giacca Charro in pelle di cervo foderata, che presenta un broccato cucito a mano ed eleganti bottoni in ottone sul petto e sui polsini. Troviamo anche i bellissimi Speroni barocchi Vaquero, in cuoio decorati a mano con spronella a 8 punte. E il Soprabito Clymene: un eccezionale modello a due toni, questo soprabito è in morbido cuoio di primissima qualità con eleganti bottoni in ottone.

Niente risolleva lo spirito dalle nefandezze della vita come sfogarsi per bene. Esterna la tua frustrazione con un bell'attacco d'ira grazie all'emote Attacco isterico.

Serie letale

Una chance, una sola vita e tutto dipende da come la usi nella nuova Serie letale. Disponibile dal menu principale di Red Dead Online, potrai tuffarti nella Serie letale e affrontare Niente sprechi con arco e frecce o coltelli da lancio in tantissime ambientazioni. Oppure cimentati nella variante Serie letale grande, per unirti a gruppi più numerosi in Corsa alle armi.

Ti basterà partecipare a una Serie letale per ottenere un bonus del 30% su PE e RDO$. Vinci una partita di Serie letale e otterrai 60 munizioni ad alta velocità per ogni tipo di arma (pistole, revolver, armi a ripetizione e fucili).

Bonus aggiuntivi

Oltre ai bonus della Serie letale, questa settimana non farti sfuggire la possibilità di aumentare le tue scorte di medicine, sieri, olio di serpente e tonici miracolosi grazie allo sconto del 25% su tutti i tonici.