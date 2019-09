Red Dead Online: Uomo Lupo, ultimo avvistamento nei pressi del lago Isella

Un eremita violento e isolato noto come l'Uomo Lupo è ricercato per una serie di brutali omicidi. Invitiamo chiunque voglia dare la caccia a questo individuo assetato di sangue alla massima cautela: si pensa che si sia ritirato ai piedi delle colline innevate nei pressi del Lago Isabella, area che pullula di pericolosi predatori come lupi e orsi.

Una volta completata una missione Taglia leggendaria, trascorso un breve periodo di tempo la si potrà trovare nuovamente sulle bacheche delle taglie con un livello di difficoltà maggiore (rappresentato dal numero di stelle presenti sul manifesto). Nel caso dell'Uomo lupo, ai livelli di difficoltà a 4 o 5 stelle, per ricevere la ricompensa occorre consegnarlo vivo.

I Cacciatori di taglie dotati di licenza che completeranno la missione Taglia leggendaria dell'Uomo lupo a un qualsiasi livello di difficoltà riceveranno come ricompensa gli Stivali Strayhorn foderati di pelliccia in un'esclusiva tinta rossa. Gli stivali saranno disponibili nel guardaroba, nella sezione "Stivali", entro 48 ore dal completamento dell'incarico.

Questa settimana per i Collezionisti c'è un nuovo elenco di oggetti collezionabili da trovare, ovverosia la Collezione Saint Denis, che comprende una bottiglia di cognac, l'anello con diamanti Beaulieux e gli orecchini con rubini Beauchêne. Trova tutti gli oggetti e consegnali entro il 30 settembre a Madame Nazar, di persona o tramite posta. Se vuoi affinare le tue abilità di pistolero, la Serie letale con Mira manuale di questa settimana è stata pensata per mettere alla prova e ricompensare i tiratori scelti più esperti del West. Per non perderti nessuna serie competitiva con Mira manuale, ricorda di dare un'occhiata ogni settimana al menu online.

Questa settimana il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. amplia la sua offerta con tanti nuovi abiti molto diversi tra loro. I giocatori in cerca di nuovi copricapi possono provare il Cappello trilby, il Berretto Hurley, il Cappello Ledbetter e il Berretto Bartley. Il Poncho Fuentes e il Gilet Killiman sono due eleganti novità di questa settimana, mentre i Pantaloni Hollman incarnano perfettamente l'utilitarismo e la resistenza americani.

Le camicie Chaftin e Olmo rappresentano delle perfette aggiunte al guardaroba di ogni gentiluomo, mentre le signore di frontiera possono nutrire un certo interesse per le eleganti camicette Huerta e Winford, oltre che per la Gonna Hadley, realizzata in pelle. I nuovi Stivali Rutherford sopravvivranno anche al più faticoso dei viaggi, mentre gli Stivali Strayhorn, con legacci e foderati in pelliccia, rappresentano le calzature ideali per affrontare le pareti e le vallate innevate dei cinque Stati. Che dire poi della Sciarpa Inglett o del nuovo modello della classica Bandana? Con questi accessori ti farai sicuramente notare.