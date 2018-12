Red Dead Online: l'update 1.05 accompagna l'apertura dello Store

I boss di Rockstar Games ci invitano a cavalcare verso il Sole e a conquistare la Frontiera multiplayer di Red Dead Online con l'aggiornamento 1.05, disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One per tutti gli acquirenti di Red Dead Redemption 2.

Il nuovo update della Beta di Red Dead Online risolve i bug più fastidiosi emersi dall'ultima patch e interviene sulla stabilità del netcode, sui problemi riscontrati dalla community nel salvataggio dei dati e sull'ottimizzazione generale del motore di gioco.

La novità più importante del nuovo aggiornamento del modulo in rete di RDR2 riguarda però l'apertura dello Store, più volte annunciata da Rockstar ma rimandata fino al giorno in cui sarebbero stati risolti i problemi delle storture dell'economia di gioco che hanno accompagnato il lancio della Beta. Quel giorno, evidentemente, è arrivato e il negozio interno per le microtransazioni facoltative si appresta ad accogliere tutti coloro che vorranno spendere i propri Lingotti d'Oro in personalizzazioni estetiche per il proprio alter-ego.

Per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa fase di testing multiplayer, i vertici della grande R promettono di regalare 15 Lingotti d'Oro a tutti gli utenti che si collegheranno ai server di Red Dead Online entro il 20 dicembre, un cospicuo gruzzolo di moneta virtuale che si aggiunge agli altrettanti lingotti che Rockstar ha donato la scorsa settimana.

Sono poi previsti degli ulteriori premi ingame per chi ha prenotato Red Dead Redemption 2 e per chi lo ha acquistato nelle sue edizioni Special e Ultimate, rappresentati in tutti e tre i casi da valuta da spendere nella Frontiera di Red Dead Online: i preorder avranno infatti 100 dollari virtuali, mentre gli acquirenti della Special e della Ultimate Edition di RDR 2 riceveranno rispettivamente 100 e 1000 dollari, oltre ai 100 ottenibili da chi ha voluto prenotare tali edizioni prima dell'uscita del kolossal western di Rockstar Games.