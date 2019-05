Red Dead Online uscirà dalla Beta entro fine giugno

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha parlato tra le altre cose anche di Red Dead Online, la componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2, disponibile in Beta dallo scorso mese di novembre.

Red Dead Redemption 2 ha raggiunto quota 24 milioni di copie distribuite distribuite dal lancio ed anche Red Dead Online sembra aver soddisfatto le aspettative del publisher, sebbene non siano stati diffusi numeri precisi riguardo i giocatori attivi. Zelnick fa sapere che "il gioco uscirà dalla Beta entro la fine di questo trimestre" e ovviamente "sono previsti nuovi contenuti per Red Dead Online in futuro".

Al momento non abbiamo altre informazioni in merito, il trimestre in corso terminerà il 30 giugno quindi possiamo aspettarci l'uscita dalla fase Beta tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate. Nessun dettaglio anche sui prossimi contenuti, il CEO di Take-Two si è limitato a confermare che questi ultimi sono in fase di sviluppo e che il progetto verrà supportato adeguatamente.

Negli ultimi mesi, Rockstar Games ha aggiornato più volte Red Dead Online con nuove modalità, eventi a tempo, armi e tanto altro ancora, oltre ad aver risolto bug e problemi tecnici.