Red Dead Online: vediamo come funziona il sistema dell'Onore

Dopo aver pubblicato le nuove immagini di Red Dead Online, Rockstar è tornata a parlare del gioco, spiegando come funziona il sistema dell'Onore nella nuova modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2, ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

In Red Dead Online, il vostro onore oscillerà continuamente in base al vostro comportamento e alle vostre decisioni. A plasmare il vostro onore saranno le scelte: da decisioni tra la vita e la morte a interazioni più naturali, come ad esempio avere cura del cavallo. Oltre a ricevere reazioni diverse in base al vostro onore, a cambiare sarà anche la natura di alcune missioni.

Missioni Free Roam

Dirigetevi insieme alla vostra Posse o da soli verso le icone che simboleggiano gli sconosciuti sulla mappa per intraprendere le missioni Free Roam. Durante il vostro viaggio incontrerete delle facce familiari e le missioni che vi affideranno cambieranno in base a quanto siete stati buoni o cattivi. Ad esempio, se siete stati dei pistoleri onesti vi verrà chiesto di scortare un convoglio, difenderlo dagli attacchi delle bande o delle Posse di altri giocatori, mentre se vi siete comportati da fuorilegge vi verrà chiesto di aiutare un malvivente a sfuggire alla legge.

Una terra di opportunità

L'onore gioca un ruolo importante anche in questa serie di missioni per due fino a quattro giocatori. In "Una terra di opportunità", dovrete affrontare una serie di missioni in più parti e alcune di queste cambieranno in base al vostro onore, andando a costruire un'avventura alla ricerca della giustizia e della verità, oppure della vendetta.