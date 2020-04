Red Dead Prevention: Arthur Morgan per il distanziamento sociale

Uno degli artwork più celebri di Red Dead Redemption 2 è stato reinterpretato per la campagna Red Dead Prevention a favore del distanziamento sociale, ora più che mai obbligatorio per prevenire i contagi da Coronavirus.

Nato su Reddit come scherzo, il logo ha riscosso un discreto successo ed ora fa la sua comparsa su magliette, custodie per smartphone, tazze, calzini, portachiavi e tanti altri gadget non ufficiali ma creati dalla community, con particolare apprezzamento da parte dei giocatori. Arthur indossa la mascherina al posto della bandana e impugna uno spruzzino con disinfettante al posto della fida pistola... per quanto possa sembrare curioso, sicuramente è un tipo di accostamento graficamente molto funzionale. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Vi piace il "nuovo" Arthur Morgan previdente e attento alla salute?

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 arriverà su Xbox Game Pass dal 7 maggio, a partire da questa data tutti gli abbonati potranno scaricare il gioco Western di Rockstar, a partire dalla medesima giornata verrà invece rimosso Grand Theft Auto V, non più disponibile nel catalogo del servizio Microsoft.