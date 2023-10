Red Dead, qual è il più bello? La classifica della serie western di Rockstar

Dopo Grand Theft Auto, la serie di Red Dead è la più popolare ed amata di Rockstar Games. Nell'arco di tre giochi pubblicati tra il 2004 ed il 2018 il brand si è costantemente evoluto fino ad imporsi come il videogioco western per eccellenza, imperdibile per ogni appassionato del genere.

Ma qual è effettivamente il Red Dead più bello? Scopriamo attraverso la classifica dei tre giochi principali della serie:

3) Red Dead Revolver

Vi ricordate di Red Dead Revolver? In origine era tra l'altro una produzione Capcom, per poi passare sotto etichetta Rockstar dopo che la compagnia newyorkese ha acquisito team di sviluppo Angel Studios trasformandolo in Rockstar San Diego. Rispetto ai successori, Red Dead Revolver si presenta ben diverso: gode infatti di un'impostazione più orientata verso l'Action di stampo arcade e con un'avventura strutturata a livelli che ci mettono nei panni di più personaggi durante la partita. Il tutto condito con il fascino del Far West, che ha dato un tocco di personalità in più alla produzione. Nonostante ciò, il capostipite della serie non ha ottenuto enormi consensi, fermandosi a medie Metacritic comunque decorose di 73 e 74 rispettivamente su PS2 e Xbox.

2) Red Dead Redemption

Dopo gli inizi incoraggianti, il brand esplode definitivamente con Red Dead Redemption: l'avventura con protagonista John Marston abbraccia un'impostazione Action/Adventure open world sullo stile di GTA sconvolgendo critica e pubblico grazie alla sua storia coinvolgente ed un mondo di gioco capace di togliere il fiato per la cura maniacale riposta in ogni dettaglio. Ed anche il metascore parla chiaro: media di 95 sia su PS3 che su Xbox 360, quanto basta per imporsi come uno dei videogiochi più importanti di tutta la sua generazione se non oltre.

1) Red Dead Redemption II

Fare meglio del predecessore non era impresa facile, eppure Rockstar Games si è davvero superata. Red Dead Redemption II riprende quanto visto nel gioco di otto anni prima e lo amplia a dismisura grazie ad un realismo impressionante, una storia ancora più profonda ed una varietà nella struttura delle missioni principali ed attività secondarie che consegnano ai giocatori un mondo vivo, credibile e pieno di sorprese. Red Dead Redemption II raggiunge tra l'altro uno dei metascore più alti di sempre, un altisonante 97 toccato sia su PS4 che su Xbox One (la successiva versione PC si fermerà invece ad un comunque eccellente 93): questo, unito alle oltre 53 milioni di copie vendute da Red Dead Redemption 2, rendono il kolossal western di Rockstar un'opera immortale.